27 января, 04:57

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Индонезии

Фото: depositphotos/saiko3p

Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано около побережья Индонезии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился на расстоянии 55 километров к юго-западу от города Мадиун с населением около 186 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 138 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась. Сообщений о пострадавших и каких-либо разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Ранее несколько ощутимых подземных толчков были зафиксированы в ряде районов Стамбула. Магнитуда землетрясения составила 5,2 балла, а его эпицентр располагался у города Сындыргы в провинции Балыкесир.

Еще одно землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг – на глубине 59,4 километра.

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике

