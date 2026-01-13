Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов

Фото: depositphotos/vchalup2

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано около Курильских островов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные сейсмостанции "Южно-Сахалинск" местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки были выявлены в 194 километрах к югу от Северо-Курильска на глубине 49 километров под морским дном. В самом городе могли ощущаться толчки до 2 баллов.

Ранее землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Его магнитуда составила 5,1 балла. Эпицентр подземных толчков находился в районе префектуры Иватэ, а очаг залегал на глубине 60 километров.

Еще одно сейсмособытие магнитудой 5 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки. Эпицентр толчков располагался в 72 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.