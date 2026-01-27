Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций ЕС

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Народная артистка России, певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Латвии, пользоваться которыми ей мешают санкции Евросоюза. Об этом сообщает интернет-издание Baltnews.

Отмечается, что у Долиной нет возможности их продать. Как рассказал латвийский адвокат, также нельзя оплатить коммунальные платежи, поэтому есть вероятность, что артистка просто потеряет недвижимость. Решать проблему косвенными путями крайне опасно, так как это ведет к уголовной ответственности.

Юрист добавил, что единственным выходом может стать подача заявления в суд на страну. Таким образом можно попытаться добиться отмены санкций как недействительных.

Кроме того, певицу могут обязать выплатить 7,84 миллиона рублей за привлечение приставов к выселению ее из проданной квартиры в Москве, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.

Это связано с тем, что она не покинула жилище самостоятельно в течение пяти календарных дней. В таком случае могут взыскать исполнительский сбор в размере 7% от стоимости квартиры.

Хаминский напомнил, что ключи новой владелице квартиры Полине Лурье Долина передала на седьмой день. Исполнительное производство было возбуждено 12 января, а передача состоялась 19 января. Однако точно неизвестно, когда и как артистке было передано постановление: его могли отправить позже, а сама она в этот момент находилась за границей. Поэтому просрочки могло и не быть.

Кроме того, адвокат певицы могла сообщить приставам о готовности передать ключи и попросила назначить дату. Если датой назначили 19 января, тогда Долиной не придется платить, так как все было сделано в срок, заключил юрист.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, в результате чего продала принадлежавшую ей квартиру, а вырученные средства передала злоумышленникам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы и штрафы.

Первоначально певице удалось через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на недвижимость, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию. Однако в 2025 году Верховный суд пересмотрел дело и признал законной собственницей квартиры Лурье.

После этого Московский городской суд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

