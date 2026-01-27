Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 18:41

Шоу-бизнес

Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций ЕС

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Народная артистка России, певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Латвии, пользоваться которыми ей мешают санкции Евросоюза. Об этом сообщает интернет-издание Baltnews.

Отмечается, что у Долиной нет возможности их продать. Как рассказал латвийский адвокат, также нельзя оплатить коммунальные платежи, поэтому есть вероятность, что артистка просто потеряет недвижимость. Решать проблему косвенными путями крайне опасно, так как это ведет к уголовной ответственности.

Юрист добавил, что единственным выходом может стать подача заявления в суд на страну. Таким образом можно попытаться добиться отмены санкций как недействительных.

Кроме того, певицу могут обязать выплатить 7,84 миллиона рублей за привлечение приставов к выселению ее из проданной квартиры в Москве, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.

Это связано с тем, что она не покинула жилище самостоятельно в течение пяти календарных дней. В таком случае могут взыскать исполнительский сбор в размере 7% от стоимости квартиры.

Хаминский напомнил, что ключи новой владелице квартиры Полине Лурье Долина передала на седьмой день. Исполнительное производство было возбуждено 12 января, а передача состоялась 19 января. Однако точно неизвестно, когда и как артистке было передано постановление: его могли отправить позже, а сама она в этот момент находилась за границей. Поэтому просрочки могло и не быть.

Кроме того, адвокат певицы могла сообщить приставам о готовности передать ключи и попросила назначить дату. Если датой назначили 19 января, тогда Долиной не придется платить, так как все было сделано в срок, заключил юрист.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, в результате чего продала принадлежавшую ей квартиру, а вырученные средства передала злоумышленникам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы и штрафы.

Первоначально певице удалось через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на недвижимость, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию. Однако в 2025 году Верховный суд пересмотрел дело и признал законной собственницей квартиры Лурье.

После этого Московский городской суд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика