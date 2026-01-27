Форма поиска по сайту

27 января, 17:43

Полицейские задержали мужчину за нападение на 15-летнюю девочку на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мужчина напал на 15-летюю девочку на юге Москвы и похитил у нее два мобильных телефона, сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Днепропетровской улице. Неизвестный человек ударил подростка и украл у нее телефоны стоимостью 40 тысяч рублей, а затем скрылся. Пострадавшая обратилась за медпомощью, а ее отец написал заявление в полицию.

В итоге нападавшего установили и задержали. Им оказался 21-летний москвич. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемому избрали запрет определенных действий.

Ранее пассажиры метро на станции "Парк культуры" задержали подростка, который попытался украсть у девушки пакет, где лежали телефон и документы. Злоумышленник вырвал его из рук 23-летней пассажирки в вагоне метро, а затем хотел скрыться.

Пострадавшая начала преследовать его, после чего свидетели инцидента смогли удержать похитителя. По данному факту возбуждено уголовное дело.

