23 января, 11:25

Происшествия

Пассажиры московского метро задержали подростка при попытке украсть пакет у девушки

Видео: 77.мвд.рф

Пассажиры метро на станции "Парк культуры" задержали подростка при попытке украсть пакет у девушки, в котором лежали телефон и документы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что злоумышленник вырвал пакет из рук 23-летней пассажирки в вагоне метро, а затем попытался скрыться. Пострадавшая начала преследовать его, после чего свидетели инцидента смогли удержать похитителя.

Вскоре прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене и задержали гражданина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"), несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Законных представителей молодого человека уведомили о случившемся. Похищенные вещи вернули владелице.

Ранее в столице арестовали на пять суток 18-летнюю девушку за повторный зацепинг в метро. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, на станции "Петровско-Разумовская" она зацепилась за кабину машиниста в хвостовой части поезда и поехала вместе с составом через тоннель до "Окружной". После этого девушку задержали.

происшествиягород

