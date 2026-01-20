Форма поиска по сайту

20 января, 13:09

Происшествия

В Москве арестовали женщину, проехавшую на сцепке вагонов поезда метро

Фото: 77.мвд.рф

В Москве 39-летняя женщина проехала от станции "Чкаловская" до "Римской" Люблинско-Дмитровской линии метро, зацепившись за узел сцепления вагонов прибывшего поезда. Об этом сообщило Главное управление МВД России по городу.

После произошедшего женщина скрылась, а сведения о ней были оперативно переданы в полицию. В течение следующих суток сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали ее на территории подземки.

В отношении задержанной составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Суд назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

Ранее в Москве задержали и привлекли к административной ответственности мужчину, который в ластах танцевал под громкую музыку в вагонах и на станциях метрополитена.

В ходе следственных мероприятий выяснилась личность нарушителя. Им оказался 33-летний приезжий, который хотел записать забавный ролик для друзей.

Женщину арестовали за езду на сцепке вагонов в Московском метро

происшествиягород

