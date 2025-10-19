Мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Мужчина взорвал пиротехническое изделие в вагоне поезда между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная" Московского метрополитена. Он уже задержан, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что сегодня около 13:00 в перегоне между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная" Московского метрополитена в вагоне электропоезда мужчина 1972 года рождения привел в действие пиротехническое изделие, в связи с чем произошел хлопок", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, за медпомощью никто не обращался. Нарушитель доставлен в отдел полиции. Также по данному факту правоохранители организовали проверку.

При этом, по словам источника ТАСС в полиции, мужчина взорвал страйкбольную гранату.

Ранее в Москве 27-летний мужчина повредил дверь, выходя со станции метро "Савеловская". По данным правоохранителей, гражданин умышленно ударил по стеклу ногой, разбив его. Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за вандализм контролировала прокуратура Московского метрополитена.

