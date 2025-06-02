Полиция установила личность девочки, разбившей стекла в электричке на МЖД

Фото: телеграм-канал "УТ МВД России по ЦФО"

Полицейские установили личности девочки-подростка, которая разбила стекла дверей электрички на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Во время мониторинга интернета и соцсетей транспортная полиция выявила публикацию о противоправных действиях несовершеннолетней. Сотрудники линейного отдела МВД на станции Москва-Киевская изучили видеозаписи и установили 14-летнюю жительницу Москвы, которая с помощью аварийного молотка разбила стекла дверей поезда, после чего бросила предмет в головной вагон уходящей электрички и скрылась.

Уточняется, что девочка состоит на профилактическом учете. Правоохранители опросили подростка и передали родителям. Материалы по данному нарушению направят следователям для принятия процессуального решения.

Ранее в Москве 27-летний мужчина повредил дверь, выходя со станции метро "Савеловская". По данным правоохранителей, гражданин умышленно ударил по стеклу ногой, разбив его. Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за вандализм контролировала прокуратура Московского метрополитена.