Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автомобилист разбил стекло коммунальной машины на улице Авиаторов в Москве. Ущерб от действий злоумышленника превысил 160 тысяч рублей. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Злоумышленник обогнал уборочную технику, остановился прямо на проезжей части, вышел из иномарки, достал из багажника биту и из хулиганских побуждений нанес ей удар по стеклянной двери коммунальной машины", – уточняется в публикации.

В это время машиной управлял 49-летний работник УК. Прокуратура намерена проконтролировать выяснение обстоятельств случившегося и привлечение к ответственности агрессивного мужчины.

Ранее полиция задержала 24-летнего молодого человека, который умышленно разбил створку турникета в вестибюле станции "Нижегородская" Некрасовской линии метро. Виновнику грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

