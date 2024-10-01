Мужчина задержан за повреждение плафона на эскалаторе в метро Москвы

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Жителя Астрахани задержали в метро Москвы за повреждение плафона на эскалаторе одной из станций. О происшествии сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

"Мужчина, поднимаясь на выход из метро на станции "Крестьянская Застава" Люблинско-Дмитровской линии, из хулиганских побуждений ударил по плафону, расположенному на балюстраде эскалатора, и разбил его", – говорится в публикации.

В отношении 38-летнего мужчины завели уголовное дело о вандализме. Оказалось, что он был в нетрезвом состоянии. Это стало поводом к составлению протокола о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее житель подмосковного Наро-Фомиска, находясь в вагоне поезда "Октябрьская" – "Киевская" Кольцевой линии метро, нанес надписи на стенах и полу. Личность 19-летнего молодого человека установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, он задержан. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

