В Москве задержан оторвавший сиденье в метро мужчина

Правоохранители задержали 28-летнего приезжего из Нижегородской области, который вырвал сиденье из обшивки вагона электропоезда, испортив его и причинив ущерб, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник хотел использовать сиденье во время прогулок по городу, чтобы не садиться на асфальт или бетон. Однако, выйдя из метро, он понял, что сиденье ему не подходит, и выбросил его.

Личность мужчины была установлена с помощью камер видеонаблюдения, после чего он и был задержан, уточнили в прокуратуре. В настоящее время злоумышленник привлечен к уголовной ответственности за вандализм. Дело контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Ранее за вандализм был задержан молодой человек, который специально разбил створку турникета в вестибюле станции "Нижегородская" Некрасовской линии метро. Подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

За такие действия виновнику грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.