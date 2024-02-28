Административный протокол составили на мужчину, проехавшего на крыше поезда в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В отношении 22-летнего москвича, проехавшего на крыше электропоезда в столичном метро, составили административный протокол. Об этом в своемтелеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в Сети распространился видеоролик, на котором был запечатлен легший на межвагонный переход электропоезда молодой человек. Подобным образом он проехал от "Сокольников" до "Преображенской площади".

"Сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве установили личность нарушителя и задержали его в Восточном административном округе столицы", – сообщила Волк.

Задержанный рассказал, что совершил поступок ради экстремальных ощущений. В результате его действия классифицировали по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.

До этого суд арестовал двух пранкеров, которые инсценировали драку и бегали по крыше поезда в Московском метрополитене. Инцидент с поездом произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро. Мужчинам назначили арест на 10 и 7 суток.



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