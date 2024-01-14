Полиция задержала всех участников видеороликов, бегавших по крышам вагонов метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Московские правоохранители задержали всех нарушителей безопасности в столичном метро, видеоролики с которыми распространились в Сети. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене", – говорится в ее публикации.

Сейчас они находятся в полиции. Их обвиняют в административных правонарушениях.

Ранее хулиганы выложили в Сеть видеоролики, на которых запечатлено, как они нарушают общественный порядок в столичном метро. Они бегали по крыше поезда, выкручивали лампочки из светильника, а также инсценировали драку.

Столичная прокуратура сообщила, что взяла на контроль установление всех нарушителей безопасности в метро Москвы. Первым был задержан уроженец Ростовской области.

Представители прокуратуры напомнили, что по статье за мелкое хулиганство может быть назначен штраф или арест на 15 суток. В свою очередь, за нарушение правил транспортной безопасности обязывают выплачивать штраф в размере от 20–30 тысяч рублей или назначают арест на срок до 10 суток.



Мужчина избил пассажира в вагоне поезда московского метро