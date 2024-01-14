Прокуратура взяла на контроль установление всех нарушителей безопасности в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Столичная прокуратура намерена проконтролировать установление всех нарушителей безопасности в метро Москвы. Надзорное ведомство заявило об этом в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о хулиганах, которые бегали по крыше поезда, выкручивали лампочки из светильника, а также инсценировали драку.

"20-летний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в Сети. Личности остальных фигурантов устанавливаются", – отмечается в публикации.

Представители прокуратуры напомнили, что по статье за мелкое хулиганство может быть назначен штраф или арест на 15 суток. В свою очередь, за нарушение правил транспортной безопасности обязывают выплачивать штраф в размере от 20–30 тысяч рублей или назначают арест на срок до 10 суток.

В ведомстве подчеркнули, что действиям хулиганов обязательно будет дана правовая оценка.

13 января ранее судимый мужчина разбил стеклянную створку турникета на станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро. 28-летний злоумышленник объяснил свой поступок плохим настроением.

Уточнялось, что мужчина выходил из вестибюля станции и умышленно, из хулиганских побуждений, ударил правой ногой по закрытой правой стеклянной багажной створке.



Пассажир разбил створку турникета на станции метро "Жулебино"