Безбилетник напал на контролера в автобусе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Безбилетный пассажир напал на контролера в автобусе на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, пассажир не оплатил проезд. К нему подошла женщина-контролер, и в ходе конфликта он ударил ее кулаком по голове и скрылся.

Как передает пресс-служба столичного СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд назначил наказание пассажирам московского метро, которые напали на контролеров. Один мужчина, пытаясь пройти на станцию "Савеловская" без оплаты, толкнул сотрудницу метро. Женщина упала и ударилась об ограждения. Второй безбилетник укусил контролера в автобусе за руку.

Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на контролеров в столице