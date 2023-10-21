Напавший на контролера "Московского паркинга" получил 1,5 года тюрьмы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мужчина, напавший на контролера парковки в Москве, приговорен к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент случился в июле 2023 года. Сотрудник "Московского паркинга" работал на Большой Садовой улице. К нему подбежал неизвестный мужчина и начал бить по лицу, тем самым сломав работнику нос.

Как рассказали в ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП), велось сотрудничество с правоохранителями, чтобы установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности.

Ранее сообщалось, что суд назначил наказание пассажирам, которые напали на московских контролеров.

Один мужчина напал на контролера на станции столичного метро "Савеловская". Он пытался пройти на платформу, не оплатив проезд. Контролер хотела его остановить, но ее с силой оттолкнули, в итоге женщина упала и ударилась об ограждения.

Еще одна история с безбилетником произошла в автобусе – там мужчина укусил контролера за руку.

Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на контролеров в столице