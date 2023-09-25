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25 сентября, 11:30

Происшествия

Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на контролеров в столице

Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на контролеров в столице

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Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на московских контролеров. Подробности этой истории опубликовал столичный департамент транспорта.

Полтора года принудительных работ получил пассажир, который напал на контролера на станции метро "Савеловская" . Мужчина пытался пройти на платформу без оплаты. Контролер хотела его остановить, но ее с силой оттолкнули, в итоге женщина упала и ударилась об ограждения.

Еще одна история с безбилетником произошла в автобусе – там пассажир укусил контролера за руку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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