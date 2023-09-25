Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на контролеров в столице

Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на московских контролеров. Подробности этой истории опубликовал столичный департамент транспорта.

Полтора года принудительных работ получил пассажир, который напал на контролера на станции метро "Савеловская" . Мужчина пытался пройти на платформу без оплаты. Контролер хотела его остановить, но ее с силой оттолкнули, в итоге женщина упала и ударилась об ограждения.

Еще одна история с безбилетником произошла в автобусе – там пассажир укусил контролера за руку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.