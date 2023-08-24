В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные минирования в период СВО

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести определенное уголовное наказание за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Депутат отметил, что с начала СВО ложные сообщения о минировании объектов стали использоваться в качестве механизма дестабилизации. Он считает, что таким образом отвлекается внимание экстренных и правоохранительных служб.

Власов обратил внимание, что статья 207 Уголовного кодекса (УК) РФ предусматривает наказание за ложные сообщения о террористических актах, а пункт 4 – наказание до десяти лет лишения свободы за недостоверную информацию о минировании, приведшую по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям.

"В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в пункт 4 статьи 207 УК РФ, добавив в него формулировку "либо совершенные (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) в период проведения Вооруженными силами РФ специальной военной или контртеррористической операции", – следует из текста обращения Власова.

Ранее информация о "минировании" поступила Большой театр России. Для проверки на место были вызваны специалисты с собаками. В свою очередь, в театре после сообщений приняли необходимые меры безопасности.

