Неизвестные "заминировали" Госдуму, Минфин и Останкинскую башню в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Неизвестный сообщил о "минировании" зданий "Госдумы, Минфина и Останкинской телебашни в Москве. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах города.

"Поступили анонимные сообщения о минировании Госдумы, Минфина и Останкинской башни", – сказал собеседник агентства.

На фоне полученного сообщения из Останкинской телебашни эвакуировали более 120 человек. При этом обстановка в Госдуме, по информации агентства, остается спокойной, там продолжается пленарное заседание.

Сейчас "заминированные" здания проверяют сотрудники столичных оперативных служб.

О "минировании" Останкинской башни сообщается не впервые. До этого неизвестные также предупреждали якобы об угрозе взрыва объекта. Однако после проверки здания на наличие взрывоопасных устройств выяснилось, что сообщения о "минировании" оказались ложными.

