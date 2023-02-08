17:30Происшествия
Неизвестные с Украины "заминировали" столичные больницы
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Столичные медицинские учреждения получили анонимные сообщения с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступили угрозы минирования в адрес больниц Москвы", – сообщил он.
Проверка учреждений осуществляется правоохранительными органами без эвакуации сотрудников и посетителей.
Согласно предварительным данным, адресантами отправленных сообщений являются лица, находящиеся на Украине.
Ранее сообщения о "минировании" получили 4 московских суда. Информация об угрозе "взрывов" была направлена в Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды.
Для проведения проверки посетителей и персонал эвакуировали из зданий.
Более 10 ТЦ в Москве проверяют из-за сообщений о "минировании"
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