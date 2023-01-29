Более 10 московских ТЦ проверяют из-за сообщения о "минировании" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в порядка 10 торговых центрах Москвы, в том числе в "Охотном ряду". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в порядка 10 торговых центрах в разных округах Москвы, в том числе в "Охотном ряду" в центре столицы", – заявил источник.

Он отметил, что в некоторых торговых центрах была проведена эвакуация персонала и посетителей.

Ранее анонимные сообщения о минировании поступили в 35 столичных судов, в том числе в Басманный, Останкинский, Мещанский, Тверской, Перовский, Нагатинский и другие. По результатам проверок ни одна из угроз не подтвердилась.

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