Людей из 35 столичных районных судов эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве произошла эвакуация посетителей и сотрудников 35 районных судов, в которые поступили сообщения с угрозами минирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Сообщения с подобным содержанием поступили в Басманный, Останкинский, Мещанский, Тверской, Перовский, Нагатинский и другие районные суды столицы. В настоящее время их работники и посетители эвакуированы в целях обеспечения безопасности.

Сотрудники московских экстренных служб прибыли на место. Проводится проверка предупреждений об угрозе взрывов.

Ранее стало известно, что в три районных суда Москвы поступили сообщения о "минировании". По словам представителя пресс-службы, в них началась эвакуация посетителей и работников.

До этого в Москве людей эвакуировали из учебных корпусов и общежития Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева после поступления подобного сообщения.

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