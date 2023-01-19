В Москве "заминировали" сразу три суда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В три районных суда Москвы поступили сообщения с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подобные угрозы поступили в Басманный, Коптевский и Перовский районные суды столицы.

По словам представителя пресс-службы, в них началась эвакуация посетителей и работников.

Ранее в Москве эвакуировали учебные корпуса и общежития Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева после поступления сообщения о "минировании".

Во вторник, 17 января, из-за сообщения об угрозе взрыва в Москве провели эвакуацию порядка 400 посетителей и работников торгового центра "Речной". После проверки правоохранительных органов и специалистов экстренных служб угроза взрыва не подтвердилась.

Гипермаркет "Леруа Мерлен ЗИЛ" восстановил свою работу после эвакуации посетителей

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