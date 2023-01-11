В Москве "заминировали" все ТЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех торговых центрах Москвы, сообщает РИА Новости.

Поступило соответствующее анонимное сообщение. Сотрудники оперативных служб проводят выборочные проверки.

При этом эвакуации не потребовалось, поскольку, по предварительным данным, сигнал поступил с территории Украины.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни. На место для проверки здания на предмет наличия взрывных устройств выезжали сотрудники МЧС.

Кроме того, в столице эвакуировали посетителей Московского международного Дома музыки. В правоохранительные органы также поступало анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании.



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