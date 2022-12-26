Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления в подвале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В экстренных службах сообщили об эвакуации людей из больницы в Зеленограде. Уточняется, что граждан пришлось оперативно вывести на улицу из-за задымления, которое произошло в подвале.

"Произошло задымление в подвале ГКБ имени Кончаловского, идет эвакуация людей", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

Около 40 человек покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарной бригады.

По предварительной информации, задымление случилось в результате короткого замыкания в электрощитовой на цокольном этаже. Специалисты отмечают, что это происшествие не привело к дальнейшему возгоранию.

Ранее сообщалось, что в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России прошла эвакуация из-за задымления на одном из этажей. На объекте произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика.

В безопасное место были выведены порядка 70 человек. Прибывшие на место спасатели проверили помещение.



Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

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