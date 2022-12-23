Открытое горение в ангаре на западе Москвы ликвидировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ликвидировали открытое горение в ангаре на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание в доме 2 по улице Горбунова началось в 21:43. Огонь на складе распространился на площади 100 квадратных метров. По некоторым данным, в ангаре хранились около тысячи газовых баллонов, которые взрывались.

В результате никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали в 22:43, а пожар локализовали в 22:50.

Ранее сообщалось, что в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России прошла эвакуация из-за задымления на одном из этажей. На объекте произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!