Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эвакуацию организовали в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, сообщает Агентство "Москва".

"На улице Левобережной в здании Всероссийской академии внешней торговли произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика, из-за чего создалось задымление на этажах", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб столицы.

В безопасное место были выведены порядка 70 человек. Прибывшие на место спасатели проверяют помещения и выпускают из него дым.

Ранее стало известно о возгорании на территории здания Главного управления Росгвардии по столице. Огонь начал распространяться в крыле общежития.

В экстренных службах по Москве уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании.

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