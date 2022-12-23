15:27Происшествия
Около 70 человек эвакуировали из здания Всероссийской академии внешней торговли из-за дыма
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эвакуацию организовали в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, сообщает Агентство "Москва".
"На улице Левобережной в здании Всероссийской академии внешней торговли произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика, из-за чего создалось задымление на этажах", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб столицы.
В безопасное место были выведены порядка 70 человек. Прибывшие на место спасатели проверяют помещения и выпускают из него дым.
Ранее стало известно о возгорании на территории здания Главного управления Росгвардии по столице. Огонь начал распространяться в крыле общежития.
В экстренных службах по Москве уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании.
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