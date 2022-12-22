В ТЦ "Мега Теплый Стан" сработала автоматическая система пожаротушения

Порядка 50 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Теплый Стан" на Калужском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости

"Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в торговом центре по адресу Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1. До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули порядка 50 человек", – заявили в экстренных службах столицы.

Приехавшие на место спасатели проверили здание и не выявили признаков пожара. Также не сообщалось о пострадавших.

Накануне возгорание произошло в нежилом здании Бегового района, которое идентифицировали как медицинский центр "Медси" на территории Боткинской больницы. Эвакуация пациентов стационара не потребовалась, как уточнили в Депздраве Москвы.

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