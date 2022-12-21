21 декабря, 20:57Происшествия
Депздрав сообщил, что пациентам Боткинской больницы не требуется эвакуация
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что пациенты стационара Боткинской больницы находятся в безопасности после возгорания на территории медицинского комплекса.
"По факту возгорания здания в Боткинском проезде департамент здравоохранения Москвы сообщает, что оно произошло не в здании городской клинической больницы имени Боткина, а в отдельном корпусе, принадлежащем коммерческой медицинской организации", – заявили в ведомстве.
По информации Депздрава, здание не было связано с корпусами Боткинской больницы. Эвакуация пациентов не требуется.
Ранее стало известно, что пожар произошел в медицинском центре "Медси" на территории больницы имени Боткина во 2-м Боткинском проезде. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
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