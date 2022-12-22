Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные газовики напомнили о правилах безопасности в новогодние праздники, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".

"Самое активное потребление газа в Москве приходится на новогодние праздники. В первую очередь это столичные ТЭЦ, для которых газ – основное топливо, повышают температуру в системе отопления, ну и, конечно, выходные дни – время семейных посиделок, а значит, активного приготовления еды и использования газового оборудования", – сообщили в пресс-службе.

Специалисты выделили пять важных советов по безопасному использованию газового оборудования:

не сушите белье и не обогревайте квартиры с помощью газовой плиты;

не используйте и не устанавливайте газовый водонагреватель в жилой комнате;

во время приготовления пищи проветривайте помещение на 10–15 минут. Это полезно, если конфорка горит оранжевым цветом;

проверяйте и обеспечивайте наличие тяги в дымоходном канале на всех этапах использования плиты. Обратите внимание на наличие зазора между дверью и полом, предназначенного для дополнительного притока воздуха в помещение, где установлен водонагреватель;

не затягивайте с ремонтом, если замечены неполадки с газовой плитой или газовым водонагревателем.

В праздничные дни в Мосгазе организовано дежурство специалистов службы сервиса, кроме 1, 2, 7 и 8 января.

"В Москве существует норма, обязывающая использование газового оборудования, оснащенного устройствами, которые автоматически отключают подачу газа к горелке, чтобы не допустить опасного скопления несгоревшего газа. Функция "газ-контроль" обезопасит пользователей в случае потухания горелок", – отметили в пресс-службе.

В Мосгазе добавили, что москвичам следует соблюдать чистоту газовой плиты, мыть ее не раньше чем через час после готовки, не допускать попадания воды и моющего средства внутрь дверцы духовки. Мыть можно влажной губкой без использования абразивных чистящих средств. При мытье плиты рассекатели можно снять, протереть и высушить, а их место установки протирается только сухой тряпкой. Мытье газового шланг-подводки без присмотра специалистов может привести к нарушению герметичности соединений.

Если вы почувствовали запах газа, прекратите использование плиты, перекройте подачу газа, покиньте помещение и позвоните в экстренную службу по телефонам 104 или 112.

Ранее в МЧС назвали основные причины пожаров в новогодние праздники. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, основные причины пожаров – аварийный режим работы электросети, перегрузка электросети, короткие замыкания, неосторожное обращение с огнем, нарушение элементарных требований пожарной безопасности и культуры.

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