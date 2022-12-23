Пожар произошел в здании ОМОН Росгвардии в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Возгорание произошло на территории здания Главного управления Росгвардии по столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В здании ГУ Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, возгорание на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов", – рассказали спасатели.

Уточняется, что очаг возгорания находится в крыле общежития, людей эвакуировали из здания. По данным экстренных служб, пожар был быстро локализован.

Ранее сообщалось, что на месте гаражных боксов на востоке Москвы случился пожар. Сами гаражи находятся по адресу улица 3-я Соколиной годы, дом 10.

По предварительной информации, боксы расположены на месте воинской части. Данные о пожаре подтвердили сотрудники МЧС.

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