Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее

Фото: adygheya.sledcom.ru

Двое мальчиков в возрасте полутора и двух лет погибли при пожаре в частном доме в Гиагинском районе в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

По данным ведомства, пожар произошел 18 декабря. В момент возгорания малолетние дети находились дома без присмотра родителей.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Для установления причины пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

"<...> допрошена мать погибших несовершеннолетних, а также свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое детей и один взрослый погибли в результате пожара в частном доме в селе Карагай в Пермском крае. Возгорание произошло в ночное время. Возбуждено уголовное дело.

До этого при пожаре в частном доме в Саратове погибли мать и двое детей. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета деда. Огонь обнаружил 12-летний житель дома, который сообщил о ЧП взрослым.

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