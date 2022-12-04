Троих погибших обнаружили при пожаре в частном доме в Пермском крае

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Спасатели нашли тела двоих детей и одного взрослого после ликвидации возгорания в частном доме в селе Карагай Пермского края. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 4 декабря в ночное время началось возгорание жилого деревянного дома по улице Калинина в селе Карагай. После того как огонь был потушен, в доме обнаружены тела хозяина дома и двух детей 2017 и 2018 годов рождения", – сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На данный момент следователи и криминалисты организовали осмотр места ЧП, устанавливают обстоятельства происшествия.

По информации ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщения о возгорании поступили в 05:10 (в 03:10 по московскому времени). На территорию пожара направили порядка 15 специалистов и шесть единиц техники. В 07:25 (05:25 по Москве) возгорание ликвидировали.

Ранее сообщалось, что здание с ресторанами на Цветном бульваре в столице охватило пламя. По данным МЧС, на первом этаже ресторана произошло возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

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