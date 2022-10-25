Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратове

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Следователи начали проверку по факту гибели женщины и двух ее детей при пожаре в частном доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла в ночь на 25 октября в микрорайоне Увек. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета деда. Огонь обнаружил 12-летний житель дома, который сообщил о ЧП взрослым.

"После тушения огня обнаружено тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения. Находящимся в доме деду и 12-летнему мальчику удалось спастись", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на телах погибших не было обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что четверо детей погибли в результате пожара в селе Синда Хабаровского края. Несовершеннолетние были оставлены взрослыми дома одни. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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