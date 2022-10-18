Четверо детей погибли в результате пожара в селе Хабаровского края

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо детей погибли в результате пожара в селе Синда Хабаровского края, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, в результате случившегося погибли четверо несовершеннолетних, которые были оставлены взрослыми дома одни.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном доме в Ставрополе произошел хлопок газа. В результате пострадал один человек. Также было повреждено остекление в квартирах и припаркованные автомобили.

Из здания во время происшествия были эвакуированы 50 жильцов. К ликвидации последствий ЧП привлекали 71 человека и 25 единиц техники.

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