Семь человек пострадали при пожаре после взрыва в жилом доме в Раменском

Фото: телеграм-канал "112"

Двое детей и пять взрослых получили травмы при пожаре после взрыва в пятиэтажке в Раменском Московской области, еще один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожарным удалось также эвакуировать 10 человек, в том числе троих детей.

В четверг, 26 мая, в жилом многоквартирном доме в Раменском произошел взрыв, после которого в здании вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Здание не получило серьезных повреждений.

По данным Следственного комитета РФ, вероятной причиной пожара стала неисправность бытового прибора.

По данному факту проверку организовали СК и прокуратура Московской области. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению требований федерального законодательства.

