Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Раменском

15:46
"В Раменском в жилом доме произошел хлопок газа, пожарные выехали", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе АО "Мособлгаз" при этом сообщили Агентству "Москва", что дом не газифицирован. Причины взрыва устанавливаются.
По данным источника РИА Новостей, после взрыва в здании произошел пожар, который был оперативно локализован. Здание не получило серьезных повреждений.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами жилой многоэтажки Санкт-Петербурга взорвалось пиротехническое устройство. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов.
В результате происшествия никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".
По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар". В ведомстве также выяснили, что соучастники вступили в интернете в сговор с неустановленным лицом на совершение преступления за деньги. Позже они купили фейерверк и выехали в Санкт-Петербург, где осуществили поджог.
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