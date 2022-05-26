Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном Раменском

В жилом доме в Раменском произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Раменском в жилом доме произошел хлопок газа, пожарные выехали", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе АО "Мособлгаз" при этом сообщили Агентству "Москва", что дом не газифицирован. Причины взрыва устанавливаются.

По данным источника РИА Новостей, после взрыва в здании произошел пожар, который был оперативно локализован. Здание не получило серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 апреля на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами жилой многоэтажки Санкт-Петербурга взорвалось пиротехническое устройство. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов.

В результате происшествия никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар". В ведомстве также выяснили, что соучастники вступили в интернете в сговор с неустановленным лицом на совершение преступления за деньги. Позже они купили фейерверк и выехали в Санкт-Петербург, где осуществили поджог.

