Суд заключил под стражу владельца взорвавшегося в Мытищах гранатомета

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Владелец взорвавшегося в Мытищах противотанкового гранатомета Виктор Ковтыков заключен под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Мытищинского городского суда.

Снаряд к противотанковому гранатомету разорвался ранее в багажнике автомобиля Kia Sportage, который был припаркован у дома 11а на улице Крупской. В результате происшествия пострадали двое прохожих.

Позже стало известно, что выстрел к ручному противотанковому гранатомету был привезен в качестве трофея с Украины мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью.

