Один из пострадавших при взрыве выстрела от гранатомета в Мытищах госпитализирован

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Один из пострадавших в результате взрыва выстрела от противотанкового гранатомета в Мытищах был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом со ссылкой на подмосковный Минздрав сообщает РИА Новости.

"В результате инцидента в Мытищах пострадали два человека. Одному из них была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказался. Второй в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинскую организацию, подведомственную Минздраву МО. Проводится комплекс диагностических исследований. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – рассказали в ведомстве.

Снаряд к противотанковому гранатомету разорвался ранее в багажнике Kia Sportage, которая была припаркована у дома 11а на улице Крупской. В результате происшествия пострадали двое прохожих.

Позже стало известно, что выстрел к ручному противотанковому гранатомету был привезен в качестве трофея с Украины мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью.