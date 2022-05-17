Двое пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в машине в Мытищах – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Два человека пострадали в результате взрыва выстрела к противотанковому гранатомету в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, взорвавшийся снаряд находился в багажнике Kia Sportage, которая была припаркована у дома 11а на улице Крупской.

"Пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной", – пояснил источник.

Ранее суд арестовал двоих обвиняемых по делу о взрыве в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Несовершеннолетние фигуранты будут содержаться в СИЗО до 25 июня.