Арестованы все обвиняемые по делу о взрыве в подъезде дома в Петербурге

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Суд арестовал еще двоих обвиняемых по делу о взрыве в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Хайдакина. Срок меры – 25.06.2022", – говорится в сообщении.

Такую же меру пресечения и на этот же срок избрали для второго несовершеннолетнего обвиняемого. Ранее по данному делу были арестованы еще две жительницы Москвы – Софья Хмелева и ее несовершеннолетняя сообщница.

В ночь на 25 апреля на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами жилой многоэтажки взорвалось пиротехническое устройство. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар". В ведомстве также выяснили, что соучастники вступили в интернете в сговор с неустановленным лицом на совершение преступления за деньги. Позже они купили фейерверк и выехали в Санкт-Петербург, где осуществили поджог.

