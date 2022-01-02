В подмосковном Одинцове жилой дом обстреляли петардами. Кадры, показывающие как заряды фейерверка бьются о стены и окна многоэтажки, появились в сети.

Предполагают, что коробка с пиротехникой, которую установили на площадке во дворе, опрокинулась после первых залпов. Заряды полетели не в небо, а в сторону дома.

Похожая история произошла в Крыму. Там двое мужчин, отмечавших праздник, решили запустить петарду со своего балкона. Направили ее в небо, но что-то пошло не та: заряд, описав по траектории широкую дугу, влетел в окно дома напротив. Это вызвало взрыв смеха у мужчин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.