Число сирот в России сократилось на 6% в 2021 году – омбудсмен

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Количество детей в российских приютах по итогам 2021 года сократилось почти на 6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Сейчас это порядка 37 тысяч человек (в детских домах. – Прим. ред.). По сравнению с прошлым годом это почти на 6% меньше. Это связано с комплексной работой жизнеустройства детей", – отметила она.

В то же время омбудсмен добавила, что сегодня сохраняется проблема с обеспечением жильем выходцев детских домов – в очереди стоят порядка 280 тысяч ребят, большинство из которых уже достигли совершеннолетия. По ее словам, в некоторых регионах время ожидания достигает 20 лет, что является недопустимым. Тем не менее, чтобы сократить эти очереди, предпринимаются все необходимые меры, заключила Львова-Белова.

Ранее правительство Москвы расширило пилотный проект имущественной поддержки семей, которые усыновили детей-сирот или детей-инвалидов. В частности, получить новое жилье смогут москвичи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых не меньше трех являются полнородными или неполнородными братьями и сестрами, поскольку для них достаточно сложно найти приемную семью.

