Около 500 москвичей захотели стать наставниками в проекте "Давай дружить!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 500 жителей столицы захотели стать наставниками для детей, оставшихся без родителей, в проекте "Давай дружить!". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак, за год существования проекта для детей было проведено более 85 мероприятий.

"Это и разные мастер-классы, направленные на профессиональное самоопределение, и познавательные встречи с известными людьми, которые рассказывали свои истории успеха. Многие жители города провели индивидуальные встречи с ребятами, организовав для них исполнение разных желаний", – отметил он.

В материале говорится, что за год в проекте смогли поучаствовать свыше 600 детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. К нему присоединились некоммерческие организации, которые проводят бесплатные творческие и образовательные занятия. Звездные наставники записали для ребят 18 видеопосланий с добрыми советами и пожеланиями.

Проект "Давай дружить!" направлен на поиск наставников и старших товарищей для детей-сирот и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. По данным заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве живут около 20,1 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из которых уже устроены в приемные семьи.

Как уточняется, волонтеры-наставники встречаются с подопечными каждую неделю и несколько часов общаются, гуляют, играют, занимаются чем-то интересным.

На странице проекта собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта, также можно отправить заявку по почте nastavniki@dobrayamoskva.ru.