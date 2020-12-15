В РФ расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Подобное питание необходимо для детей с орфанными редкими заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина.

Список пополнился 11 наименованиями. С нового года в перечень будут входить 86 позиций. В их числе – сухие смеси и продукты для зондового питания.

"Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в обновленный список вошло питание для детей с ацидемией и лейцинозом, увеличилось количество смесей для пациентов с диагнозом "муковисцидоз".

"Среди новых позиций – смеси Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet", – отмечается в сообщении.

Ранее Мишустин подписал постановление, по которому все дети с диагнозом "фенилкетонурия" будут получать инвалидность сразу до 18 лет. До этого статус "ребенок-инвалид" до совершеннолетия при первичном медицинском освидетельствовании получали только дети с тяжелой формой заболевания.