В РФ расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Подобное питание необходимо для детей с орфанными редкими заболеваниями, сообщает пресс-служба кабмина.
Список пополнился 11 наименованиями. С нового года в перечень будут входить 86 позиций. В их числе – сухие смеси и продукты для зондового питания.
"Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что в обновленный список вошло питание для детей с ацидемией и лейцинозом, увеличилось количество смесей для пациентов с диагнозом "муковисцидоз".
"Среди новых позиций – смеси Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet", – отмечается в сообщении.
Ранее Мишустин подписал постановление, по которому все дети с диагнозом "фенилкетонурия" будут получать инвалидность сразу до 18 лет. До этого статус "ребенок-инвалид" до совершеннолетия при первичном медицинском освидетельствовании получали только дети с тяжелой формой заболевания.
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