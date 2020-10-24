Дети с фенилкетонурией будут получать инвалидность сразу до 18 лет

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Михаил Мишустин подписал постановление, по которому все дети с диагнозом фенилкетонурия будут получать инвалидность сразу до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее статус "ребенок-инвалид" до совершеннолетия при первичном медицинском освидетельствовании получали только дети с тяжелой формой заболевания. Пациенты с более легкой формой получали статус только до 14 лет.

Потом диагноз необходимо было подтверждать, дополнительно проходить медицинские осмотры.

О мерах, направленных на поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии, рассказала Анастасия Ракова. В Москве работают 54 мобильные бригады, в составе которых около 250 человек – терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, соцработники и другие специалисты.