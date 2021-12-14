Собянин расширил проект поддержки семей, воспитывающих детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы приняло решение расширить пилотный проект имущественной поддержки семей, которые взяли на воспитание детей-сирот или детей-инвалидов. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Получить поддержку смогут семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых не меньше трех являются полнородными или неполнородными братьями и сестрами.

"Тем самым шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приемную семью", – объяснили в пресс-службе.

Помимо этого, постановлением вводится возрастное ограничение для потенциальных приемных родителей: 50 лет – для женщин, 55 лет – для мужчин. Это необходимо для того, чтобы они могли выполнить свои обязанности по воспитанию детей, а также успеть получить квартиру до выхода на пенсию.

Также разделен срок передачи детей: в течение 60 дней семья должна принять не менее двух детей, а затем в пределах 90 дней – еще не менее трех детей. Это нужно для того, чтобы взрослые успели установить эмоциональные связи со своими подопечными. Раньше детей передавали сразу всех вместе.

Отдельная часть документа касается семей с пятью и более приемными детьми, трое из которых старше 10 лет или являются инвалидами. Такие семьи могут претендовать на получение жилья по договору безвозмездного пользования. Все остальные семьи – участники проекта могут получить квартиру по договору социального найма или в собственность по истечении 10 лет успешного воспитания приемных детей.

За время существования проекта с 2014 года его участниками стали 47 семей, которые взяли на воспитание 286 детей.

Ранее стало известно, что в Москве откроются еще четыре школы приемных родителей. Всего таких школ в городе будет 39. Каждый год туда приходит около двух тысяч человек. Обучение уже прошли 6,5 тысячи будущих приемных родителей.

