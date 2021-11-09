В Москве откроют еще четыре школы приемных родителей

В Москве откроются еще четыре школы приемных родителей. Семьи, планирующие усыновить ребенка, смогут пройти специальные курсы. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего таких школ в городе будет 39. Каждый год туда приходит около двух тысяч человек. Обучение уже прошли 6,5 тысячи будущих приемных родителей.

Кроме этого, город поддерживает приемные семьи материально. Единовременная выплата на первого усыновленного ребенка составляет 89 тысяч рублей, на второго – 125 тысяч, на третьего и последующих – 178 тысяч рублей.

Также было увеличено ежемесячное пособие до 17 318 рублей. Если у ребенка инвалидность, размер выплаты увеличивается почти до 30 тысяч. Более 93% московских детей-сирот воспитывается именно в семьях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.