Депутат прокомментировала идею о переводе части НДПИ на счета несовершеннолетних

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Предложение о переводе части собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает RT.

Она напомнила о программе накоплений для местных жителей при рождении ребенка, которая существует в ОАЭ.

"Но мы должны понимать, что во всех ОАЭ живут, по-моему, около 10 миллионов человек. У нас достаточно большая страна. И вместе с тем средства опосредованно, в том числе от НДПИ, идут в том числе и на поддержку малышей. Материнский капитал – это те самые отчисления", – пояснила она.

Бессараб отметила, что маткапитал позволяет дать начальный толчок для развития молодой семьи. По ее словам, на него идет не только НДПИ, но и другие статьи формирования бюджета.

"То есть маткапитал в любом случае будет формироваться и ежегодно индексироваться, вне зависимости от того, будем мы добывать нефть, газ или будем зарабатывать продажей зерна. Я думаю, что это достойная замена таким начислениям", – добавила она.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением перенаправлять на счета несовершеннолетних часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).