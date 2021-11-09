Депутат прокомментировала идею о переводе части НДПИ на счета несовершеннолетних

Фото: Depositphotos/Deacons_docs
Предложение о переводе части собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает RT.
Она напомнила о программе накоплений для местных жителей при рождении ребенка, которая существует в ОАЭ.
"Но мы должны понимать, что во всех ОАЭ живут, по-моему, около 10 миллионов человек. У нас достаточно большая страна. И вместе с тем средства опосредованно, в том числе от НДПИ, идут в том числе и на поддержку малышей. Материнский капитал – это те самые отчисления", – пояснила она.
Бессараб отметила, что маткапитал позволяет дать начальный толчок для развития молодой семьи. По ее словам, на него идет не только НДПИ, но и другие статьи формирования бюджета.
"То есть маткапитал в любом случае будет формироваться и ежегодно индексироваться, вне зависимости от того, будем мы добывать нефть, газ или будем зарабатывать продажей зерна. Я думаю, что это достойная замена таким начислениям", – добавила она.
Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением перенаправлять на счета несовершеннолетних часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: