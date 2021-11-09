Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 9 ноября, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до -2 градусов. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Уточняется, что из-за вторжения арктической воздушной массы суточный ход температуры будет обратный, то есть более теплая температура воздуха останется за ночью, а днем ожидается похолодание до отрицательных значений.

"Температура воздуха в утренние часы составит в столице от 0 до +2 градусов, к вечеру ожидается понижение до -2 градусов. На дорогах образуется гололедица. Ветер северного направления 5–10 метров в секунду, в порывах может достигать 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что наиболее неблагоприятным фактором в этот день будет рост атмосферного давления, который может отразиться на самочувствии у метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждения о ветре и гололедице также действуют в Подмосковье.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в связи с непогодой рекомендовали горожанам в случае экстренных ситуаций обращаться по телефонам 101 или 112.